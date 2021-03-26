В целом в испытаниях на разных фазах примет участие 4,5 тыс. детей из США и Европы.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали тестировать свою вакцину от COVID-19 на детях младше 12 лет.

Читайте такжеPfizer начала испытания таблеток от коронавируса Как сообщает компания в своем Твиттере, в целом в первой фазе клинических испытаний примут участие 144 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, детям разных возрастных групп будут вкалывать разные дозы вакцины — 10, 20 или 30 мкг.

В целом в испытаниях на разных фазах примет участие 4,5 тыс. детей из США и Европы. Результаты этих клинических испытаний должны быть готовы ко второму полугодию.

Pfizer ранее начала тестирование своей вакцины на подростках 12–15 лет, в этом испытании принимает участие 2,3 тыс. человек. Первые результаты этого тестирования должны быть представлены в ближайшие недели, передает kommersant.

Тестирование вакцин от COVID-19 на детях и подростках уже начали другие компании — Moderna и AstraZeneca, скоро к ним должна присоединиться Johnson & Johnson.

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Автор: Ирина Погорелая