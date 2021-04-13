В Минздраве отметили, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Министерство здравоохранения обнародовало состав вакцин от COVID-19, которые уже используются в Украине или поступят в ближайшее время.

Об этом говорится в инфографике на странице Минздрава в Facebook.

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Указывается, что состав вакцин зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.

В Украине для применения зарегистрированы вакцины Covieshield/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Сейчас уже используют индийскую Covieshield/AstraZeneca и ожидают такую ​​же вакцину южнокорейского производителя SK Bioscience.

В министерстве отметили, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Также в Минздраве отметили важность знания состава, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

"Если у вас есть подозрение, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к вашему семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", - добавили в ведомстве.

Состав вакцины AstraZenecа

Вакцина AstraZenecа состоит из активного вещества - модифицированного аденовируса, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ, и ряда вспомогательных веществ. Среди них: L-гистидин или L-гистидин гидрохлорид моногидрат - аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) - используется для стабилизации вакцины; магния хлорид - также является стабилизатором вакцины; этанол - стабилизирует активный ингредиент вакцины; полисорбат 80 - эмульгатор, который связывает составляющие вакцины; натрия хлорид - является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины; сахароза - предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину; вода для инъекций.

Состав вакцины Sinovac

Вакцина Sinovac: активное вещество - инактивированный вирус SARS-CoV-2. Вспомогательные вещества: гидроокись алюминия - ускоряет и усиливает действие активного компонента; фосфат натрия 12-водный и фосфат натрия моногидрат - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем человеческого тела; натрия хлорид - является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.

Состав вакцины Pfizer-BioNTech

Вакцина Pfizer-BioNTech: активное вещество - мРНК - молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества: ALC-0315, ALC-0159 и холестерол - липидные частицы, которые формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки; DSPC - фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие; дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела; натрия хлорид и калия хлорид - растворители, которые корректируют солевой баланс вакцины; сахароза - предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину; вода для инъекций.

Вакцинирование от коронавируса в Украине

В Украине для применения зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна была пройти лабораторный контроль, который продолжался до 10 апреля. После этого партию вакцины направили в госпредприятие "Медицинские закупки", которое должно доставить ее в регионы.

12 апреля Степанов сообщил, что вакцину CoronaVac начали доставлять в регионы Украины.

13 апреля Степанов сказал, что на этой неделе Украина должна получить первую партию вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 американской компании Pfizer.

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Автор: Константин Гончаров