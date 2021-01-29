Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила, что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 89,3%.
Читайте такжеЕврокомиссия завершила предварительные переговоры по еще одной вакцине против COVID-19В испытаниях участвовало более 15 тыс. человек от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.
«Novavax, биотехнологическая компания, разрабатывающая вакцины следующего поколения от серьезных инфекционных болезней, сегодня объявила, что NVX-CoV2373, кандидат на вакцину против COVID-19, по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показала эффективность 89,3%», - говорится в сообщении разработчика, передает kommersant.
Вакцина от Novavax требует более простых условий перевозки и хранения, чем вакцина от Pfizer. Вакцина от Pfizer требует хранения при температуре ниже –70°С, а в холодильнике при температуре 1–6°С может храниться только сутки, вакцина от Novavax может постоянно храниться при температуре 2–8°С. В июле 2020 года правительство США выделило Novavax $1,6 млрд на разработку вакцины.
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