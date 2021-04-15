Ранее стало известно, что Дания намерена полностью отказаться от вакцины для борьбы с коронавирусом компании AstraZeneca.

Несколько стран Европейского союза хотят получить дозы вакцины Oxford/AstraZeneca от Дании, которая решила прекратить применение препарата.

Читайте такжеУкраинцы высказались о запрете российской вакцины в странеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Литва, Эстония и Чехия заинтересованы получить как можно большее количество доз от Дании.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Пауц сказал, что правительство свяжется с Копенгагеном, чтобы узнать, как подать заявку на вакцины.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поручил послу Праги в Дании немедленно связаться с властями Дании и объявить о заинтересованности Чехии в приобретении всех доз вакцины против AstraZeneca".

Тем временем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в стране сейчас меньше вакцин, чем желающих вакцинироваться.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что Дания намерена полностью отказаться от вакцины для борьбы с коронавирусом компании AstraZeneca.

Страна приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская