Несколько стран Европейского союза хотят получить дозы вакцины Oxford/AstraZeneca от Дании, которая решила прекратить применение препарата.
Читайте такжеУкраинцы высказались о запрете российской вакцины в странеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Литва, Эстония и Чехия заинтересованы получить как можно большее количество доз от Дании.
Министр здравоохранения Латвии Даниэль Пауц сказал, что правительство свяжется с Копенгагеном, чтобы узнать, как подать заявку на вакцины.
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поручил послу Праги в Дании немедленно связаться с властями Дании и объявить о заинтересованности Чехии в приобретении всех доз вакцины против AstraZeneca".
Тем временем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в стране сейчас меньше вакцин, чем желающих вакцинироваться.
Что этому предшествовало
- Ранее стало известно, что Дания намерена полностью отказаться от вакцины для борьбы с коронавирусом компании AstraZeneca.
- Страна приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.
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