В Министерстве здравоохранения Канады на сегодняшний день не зафиксировало ни одного случая возникновения тромбов после иммунизации.

Министерство здравоохранения Канады опубликовало изменения на этикетке и в инструкции к вакцине AstraZeneca от COVID-19, добавив в них предупреждение о возникновении тромбов.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта - или этикетку - для вакцин AstraZeneca COVISHIELD, чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о тромбах, связанных с низким уровнем тромбоцитов (тромбоцитопенией) после иммунизации вакциной AstraZeneca.

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После сообщений об этих очень редких нежелательных явлениях в Европе Министерство здравоохранения Канады тесно сотрудничало с европейскими регулирующими органами для анализа доказательств и обновило этикетку вакцины. Департамент также выпустил руководство по потенциальным симптомам, которые необходимо контролировать.

Министерство здравоохранения Канады заверило канадцев, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему безопасна и эффективна для защиты от коронавируса, и призвало людей пройти иммунизацию любой из вакцин, разрешенных в Канаде.

Как сообщается, в Министерстве здравоохранения Канады на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подобного случая.

"Незначительные и временные побочные эффекты, такие как головная боль, лихорадка, усталость или боль в месте инъекции, являются обычным явлением после всех прививок. Люди должны обратиться за медицинской помощью, если у них появятся какие-либо новые или ухудшающиеся симптомы", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская