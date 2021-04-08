Мужчина пояснил, что в больнице были остатки вакцины, которые могли испортиться.

В немецком городе Галле городской совет приостановил полномочия мэра, который вне очереди вакцинировался от COVID-19.

Читайте такжеМинздрав обнародовал новые данные о побочных эффектах от вакцины CovishieldОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бернд Виганд вакцинировался в начале года вместе с 28 другими местными политиками.

Он пояснил, что в больнице обнаружили остатки вакцины, которые могли испортиться. Он был в списке высокопоставленных людей, поэтому ему предложили сделать прививку.

Решение о временной остановке его полномочий было принято 34 голосами против 13. Прокуратура Галле проводит расследование относительно присвоения им вакцины.

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Автор: Людмила Жерновская