В немецком городе Галле городской совет приостановил полномочия мэра, который вне очереди вакцинировался от COVID-19.
Читайте такжеМинздрав обнародовал новые данные о побочных эффектах от вакцины CovishieldОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Бернд Виганд вакцинировался в начале года вместе с 28 другими местными политиками.
Он пояснил, что в больнице обнаружили остатки вакцины, которые могли испортиться. Он был в списке высокопоставленных людей, поэтому ему предложили сделать прививку.
Решение о временной остановке его полномочий было принято 34 голосами против 13. Прокуратура Галле проводит расследование относительно присвоения им вакцины.
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