Даже один укол даст бывшим пациентам большую защиту от коронавируса, чем две дозы тем, кто никогда не был заражен.

Новые исследования показали, что даже одна доза может радикально усилить уровень антител против коронавируса в организме людей, которые уже были заражены и выздоровели.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что только в США около 30 миллионов человек переболели COVID-19. И это без учета тех, кому так никогда и не делали тест и не ставили диагноз. Должны ли все эти люди, заразившиеся коронавирусом и выздоровевшие, делать прививки? Два новых исследования пришли к выводу, что да.

Однако, ученые считают, что бывшим пациентам хватит и одной дозы вакцины чтобы усилить иммунитет и защититься от коронавируса, а также некоторых других инфекций. Выводы новых исследований совпадают с теми, к которым пришли другие исследователи несколько недель назад. Иммунная реакция на естественное заражение коронавирусом может быть очень разнообразной. У большинства людей появляется достаточно высокий уровень антител, которые способны защищать от COVID-19 на протяжении многих месяцев.

Читайте такжеВ Украину прибыла первая партия вакцин против COVID - 19 от AstraZeneca (фото, видео)Но в случаях, когда болезнь проходит с мягкими симптомами или вообще без них, антител так мало, что очень скоро их не удается обнаружить. По словам иммунолога из Университета Торонто Дженнифер Гоммермен, вакцины "выравнивают ситуацию". Поэтому делать прививку все же стоит всем. New York Times пишет о новом исследовании, в ходе которого были проанализированы образцы крови людей, которые уже переболели COVID-19. Данные свидетельствовали о том, что их естественного иммунитета будет не достаточно, чтобы защититься от мутированной версии коронавируса B.1.351, которую обнаружили в ЮАР.

Но одна доза вакцины от Pfizer-BioNTech или от Moderna радикально меняет картинку. По словам иммунолога из Центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле Эндрю Макгира, количество антител после такого укола увеличивается в тысячу раз. Происходит "мощное усиление" иммунитета.

Повторно взятые образцы крови добровольцев показали, что их антитела теперь были способны нейтрализовать не только африканский штамм B.1.351, но и другой коронавирус, который вызвал эпидемию SARS в 2003 году.

Более того, антитела давали лучшую защиту, чем была у людей, которые никогда не болели COVID-19 и получили две дозы вакцины. New York Times также напоминает, что предыдущие исследования выявили, что эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna в 5 раз менее эффективна против мутированного версии коронавирус из ЮАР.

Читайте такжеВ Израиле подвели первые итоги вакцинации от COVID-19: заболеваемость упала на 95%Издание поясняет, что в исследовании, проведенном в Сиэтле, приняли участие 10 добровольцев, которые за несколько месяцев до того выздоровели от COVID-19. Семь из них получили дозу вакцины Pfizer-BioNTech, а еще трое - препарат от Moderna. Через три недели после вакцинации у них взяли кровь на анализ. Ученые зафиксировали большое увеличение количества антител по сравнению с тем уровнем, который был до вакцинации. Доктор МакГир заметил, что пока не известно, как долго такое усиление иммунитета будет сохраняться. Однако, он также подметил, что кроме антител после вакцинации росло и количество иммунных клеток, которые запоминают коронавируса.

"Вполне очевидно, что мы таким образом усиливаем тот иммунитет, который уже был", - сказал МакГир.

В другом исследовании ученые из Университета Нью-Йорка обнаружили, что люди, которые делают прививки после выздоровления от COVID-19, почти не получают никакой пользы от второй дозы. Такой эффект наблюдался и в случаях вакцинации от других вирусов. В этом исследовании приняли участие люди, заразившиеся коронавирусом 8-9 месяцев до вакцинации. Первая доза увеличила количество антител в их организме в сотни и тысячи раз. Но после второго укола уровень антител остался неизменным.

"Это настоящее доказательство силы иммунной памяти, благодаря которой одна доза вызывает мощное усиление", - сказал директор Центра вакцин Университета Нью-Йорка Марк Маллиган.

Читайте такжеNature: Вакцина AstraZeneca эффективна на 81% при одном условииУченые допускают, что во время массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19, уровень усиления иммунитета может отличаться от зафиксированного во время исследования. Однако, по мнению иммунолога Флориана Краммера, это все равно доказывает, что бывшим пациентам хватит и одного укола.

Доктор Краммер возглавил другое исследование, которое выявило, что люди, которые уже переболели, тяжелее проходят вакцинацию. И в них чаще возникают побочные эффекты, чем у тех, кто никогда не контактировал с коронавирусом.

Вакцина для Украины: что известно

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле - на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в МОЗ заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Перевод: Лесь Дымань