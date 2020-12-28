По словам Виктора Ляшко, вакцину нужно хранить при очень низкой температуре.

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть у Минздрава, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями – и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки до пунктов прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", - рассказал он.

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Ляшко также объяснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

"Тут какая логика: вакцина прилетает на самолете, от машины до склада мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружаем в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт прививки, и в пункте прививки она может храниться 5 дней при температуре +2...+8 градусов", - сказал он.

Вакцина против COVID-19 в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Денис Прядко