Министр здравоохранения проинформировал главу МИД о визите в Индию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что министр здравоохранения Максим Степанов вернется после визита в Индию с положительными результатами переговоров о поставках вакцины от коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ Минздраве ответили, сколько украинцев сможет вакцинировать одна бригада медиков за месяцКак передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Степанов вчера мне позвонил и сообщил о том, что он летит в Индию. Я предложил ему помощь нашего посольства, поэтому, если у него возникнет какая-то потребность в поддержке со стороны Посольства Украины в Индии, то мы, дипломаты, готовы эту помощь оперативно оказать, но я скажу вам откровенно, что каких-то деталей его программы я не знаю", - сказал Кулеба.

Глава МИД пожелал главе Минздрава успешного визита и "возвращения домой с вакцинами".

Визит Степанова в Индию

Степанов вылетел в Пуне (Индия) для прямых переговоров с производителем вакцин Serum Institute of India о поставках дополнительных объемов вакцин от коронавируса Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

Глава Минздрава отметил, что отправку первой партии вакцин проконтролирует на месте.

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Автор: Виталий Саенко