Документы на регистрацию этой вакцины от COVID-19 уже поданы.

Контракт на поставку вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BionTech будет заключен после регистрации препарата в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Руководитель МИД Украины отметил, что президент Владимир Зеленский лично разговаривал с исполнительным директором компании Pfizer относительно поставок вакцины в Украину.

«На этой неделе Pfizer уже прислал документацию для регистрации вакцины в Министерстве здравоохранения Украины. Сейчас идет процесс регистрации. Как только она будет зарегистрирована, сразу Pfizer передаст контракт для его обсуждения и заключения, и контракт будет заключен», - сказал Кулеба.

Вакцина от коронавируса для Украины

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждено поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин. Первоначально ожидалось, что эти дозы вакцин в Украине будут переданы в середине февраля, чтобы начать в Украине процесс вакцинации.

16 февраля стало известно, что Pfizer подала документы на регистрацию в Украине вакцины от COVID-19.

Обеспечить хранение и транспортировку вакцины Pfizer при чрезвычайно низких температурах Украины помогут США.

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Автор: Виталий Саенко