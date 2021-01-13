В компании предполагают, что это может произойти в начале февраля, после регистрации вакцины в Бразилии.

Представители группы фармацевтических компаний «Лекхим» рассказали, когда в Украине может быть зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, член коллегии Министерства здравоохранения, председатель Наблюдательного совета группы фармацевтических компаний «Лекхим» Валерий Печаев заметил: «Мы выбрали компанию Sinovac ... Мы договорились об организации производства двух вакцин: вакцины против гриппа и вакцины против коронавируса».

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Он отметил, что у инактивированных вакцин «не совсем такая эффективность сумасшедшая, но они надежные, они безопасные». «И это главный критерий, который был», - добавил представитель компании.

Среди прочего, отметил Печаев, необходимая температура хранения в 2,8 градуса "позволяет нам использовать ее (вакцину - УНИАН) широкомасштабно, во всех уголках Украины».

Кандидат химических наук, директор Департамента по развитию группы фармацевтических компаний «Лекхим» Михаил Ренский отметил, что Sinovac проводила ряд исследований своей вакцины против коронавируса. «По доклинической части и по клинической части первой и второй фазы вакцина показала высокую безопасность, отсутствие серьезных побочных реакций ... Исследования первой и второй фазы на здоровых добровольцах в Китае, на людях, показали высокий иммунный ответ», - добавил он.

Что касается третьей фазы исследований, отметил Ренский, для ее проведения было выбрано несколько стран, в частности Бразилия. Также исследования проводятся в Турции, Чили и Индонезии. «Ждем решения относительно регистрации вакцины в Бразилии», - сказал он.

В то же время Печаев добавил: «Мы согласовали с Министерством здравоохранения то, если в Бразилии ... будет зарегистрирован препарат, примут ли наши? Да, мы получили подтверждение, что при регистрации в Бразилии Украина зарегистрирует этот продукт».

По его словам, в Бразилии «с 25 января начинается вакцинация вакциной Sinovac». «12 штатов, первый - Сан-Паоло. Они должны зарегистрировать вакцину до 25 числа. И мы надеемся, что это будет регистрация 18-19-го. Как только регистрирует Бразилия, моментально мы все эти материалы подаем в ГЭС, наш Государственный экспертный центр, на регистрацию. Я думаю, что мы должны зарегистрировать вакцину в Украине до 1 февраля. Ну, возможно, до 5-го там, посмотрим как. В начале февраля она должна быть зарегистрирована», - сказал Печаев.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздрав при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложил требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии в 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.

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Автор: Татьяна Поляковская