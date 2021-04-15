Израиль в настоящее время изучает предложение Украины.

Украинская сторона предложила Израилю провести в Украине третий этап испытаний разработанной израильскими учеными вакцины от COVID-19 с последующей возможностью ее производства на территории нашего государства.

Читайте такжеВ одной из областей Украины уже 5 дней не прививают от COVID-19Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на странице в Facebook по результатам визита украинской делегации во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым и с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Израиль.

По словам дипломата, совместными усилиями был решен ряд важных для Украины вопросов, в частности, взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии.

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях", - отметил он.

По словам Корнейчука, Израиль в настоящее время изучает указанное предложение и, как надеется дипломат, оно будет воспринято положительно.

"Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный для нас. Отдельное спасибо Виктору Ляшко за плодотворный диалог с Министерством здравоохранения Израиля", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров