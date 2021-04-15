С начала кампании по вакцинации в столице привито более 39 тыс. человек.

Киев получил 17,2 тыс. доз вакцины CoronaVac.

Об этом сообщил первый заместитель председателя городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«В столицу поступило 17,2 тыс. доз этой вакцины. В первую очередь ею прививают олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх 2021 года, столичных педагогов, которые будут работать на ВНО-2021, и маломобильных лиц», - отметил Поворозник.

По его словам, в столице уже начали делать прививки вакциной CoronaVac.

Поворозник напомнил, что в конце февраля город получил от Министерства здравоохранения 42,6 тыс. доз вакцины Covishield.

Сейчас в Киеве привито более 39 тыс. человек.

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«В прививочной кампании против коронавируса мы занимаем лидирующие позиции. Это касается и вакцинированных лиц, и тех, кто записался в лист ожидания на вакцинацию. На сегодняшний день в столице хотят вакцинироваться 139 тыс. 278 человек. Среди вакцинированных большую часть составляют медики. Сейчас их вакцинировано 18 тыс. 720 человек», - сообщил Поворозник.

Также, по его информации, прививки делают людям пожилого возраста - кому за 60 лет, и таких вакцинировали уже более 13 тыс.; киевлян других категорий, которые в первую очередь нуждаются в прививках - почти 1 тыс. 390 человек.

«Также вакцинировали военнослужащих в ООС - 2 тыс. 51 человека. Социальных работников вакцинировано 1 тыс. 123 человека, а работников предприятий критической инфраструктуры - почти 1,5 тысячи», - рассказал Поворозник.

Он напомнил, что город подготовил 15 мобильных бригад по иммунизации, которые работают в 120 временных пунктах вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Кроме того, работают 85 дополнительных стационарных пунктов прививки для вакцинации неорганизованных групп населения.

Вакцинация от COVID-19 В Киеве: что известно

Процесс вакцинации от COVID-19 в Киеве начался 25 февраля вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения.

Первым прививку получил заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

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Автор: Инна Андалицкая