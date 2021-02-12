Глобальное исследование об отношении к коронавирусному кризису проведено в конце 2020 года в 47 странах мира.

В Украине отношение к вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 оказалось более негативным, чем в ряде других стран мира.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал вторую волну COVID-19 в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в мире 55% респондентов, принявших участие в опросе об отношении к коронавирусному кризису, считают, что вакцинация поможет борьбе с коронавирусом, тогда как в Украине таких - 43%.

На вопрос: "Я думаю, что правительство хорошо справляется с коронавирусом" утвердительный ответ дали в мире 54% опрошенных (из них 17% абсолютно поддерживают этот тезис, 37% - просто поддерживают), тогда как в Украине таких только 21%.

Также Паниотто отметил, что Украина вошла в пятерку стран, которые недовольны действиями правительства - такой ответ дали 77% опрошенных. В этой пятерке, в частности, также Босния и Герцеговина, США, Испания.

Больше всего довольны действиями правительства во Вьетнаме - 100% респондентов, но Паниотто отметил, что есть сомнения относительно искренности ответов.

Также он сказал, что Украина находится "на довольно хорошем месте, лучше только в Германии" по показателю заболеваемости COVID-19 на 1 млн человек. По его словам, гораздо хуже ситуация в США, Испании, Великобритании, Франции и Италии. В то же время население Украины считает, что ситуация на самом деле хуже.

Социолог сообщил, что в мае 2020 года 51% опрошенных украинцев считали, что власть успешно противодействует коронавирусу и только 41% считали, что неуспешно, а сейчас уже 77% назвали действия властей неуспешными.

Паниотто считает, что причиной таких негативных оценок является совпадение недовольства населения ситуацией с коронавирусом и разочарования во власти в целом.

По данным исследования, в мире 75% опрошенных согласны с тем, что ограничения путешествий между странами является приемлемым для борьбы с распространением коронавируса. В то же время в Украине такое утверждение поддерживают только 58% опрошенных.

По словам Паниотто, Украина вошла в пятерку стран, которые больше всего недовольны ограничением путешествий между странами и считают, что это неприемлемо.

Также исследование показало, что 42% респондентов в мире и 51% - в Украине считают, что угроза от коронавируса преувеличена.

В то же время пожертвовать некоторыми своими правами человека, если это поможет предотвратить распространение вируса, в мире готовы 70% опрошенных, в Украине - 68%.

Паниотто отметил, что очень странной является статистика по России, где большинство населения заявили, что не готовы жертвовать своими правами.

На вопрос, если бы новая вакцина от коронавируса стала общедоступной и считалась безопасной и эффективной в мире 67% ответили, что они готовы ею вакцинироваться, не готовы - только 26%. В Украине против вакцинации выступают 30%.

В то же время Паниотто отмечает, что в Украине эта цифра может быть и 40%, если формулировка не будет содержать оговорок об эффективности и безопасности вакцины.

Отвечая на вопрос, сколько людей готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина станет общедоступной и будет признана безопасной, в мире, как и в Украине, 53% ответили, что население их стран согласится вакцинироваться.

Паниотто добавил, что пандемия коронавируса несущественно изменит отношение к вакцинации вообще. В частности, в мире она изменит это отношение на 50%, в Украине - на 22%.

*** Глобальное исследование об отношении к коронавирусному кризису провела Международная ассоциация Гэллапа в конце 2020 года. Всего было опрошено 44 тыс. 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены собеседования по представительной выборке из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.

В Украине опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС. По телефону опрошено 1000 респондентов. Погрешность составляет около 3%.

Вакцинация от коронавируса: что будет происходить в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк