В Johnson & Johnson уточнили, что готовы начать поставки вакцины сразу после ее одобрения.

Американская корпорация Johnson & Johnson подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на одобрение в экстренном порядке своей вакцины от COVID-19 на территории страны.

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«Сегодняшняя подача заявки на разрешение на экстренное использование нашей экспериментальной одноразовой вакцины против COVID-19 является важным шагом на пути к снижению бремени болезни для людей по всему миру и прекращению пандемии»,— говорится в сообщении компании, передает kommersant.

В Johnson & Johnson уточнили, что компания готова начать поставки вакцины сразу после ее одобрения. Также компания планирует подать аналогичную заявку на применение своего препарата на территории Евросоюза.

Вакцинация от коронавируса в США

В США массовая вакцинация от коронавируса началась в конце декабря 2020 года.

В конце января 2021 года президент США Джо Байден сообщил о нехватке вакцин для населения, но пообещал привить 100 млн американцев в первые 100 дней своего президентства и все население страны (328 млн) — к концу лета.

К 1 февраля в стране ввели около 30 млн доз вакцины.

Коронавирус в США

По последним данным, число заразившихся в США превысило 26,6 млн, число умерших достигло 455 тыс. США остаются лидерами как по числу заразившихся, так и по количеству летальных исходов.

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Автор: УНИАН