График поставок вакцин от производителей в страны Европейского Союза был сорван, поэтому даты перепродажи вакцин Украине изменились.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что поставки в Украину вакцин от COVID-19 из ряда стран-членов Европейского Союза откладываются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Республики Словения Анже Логаром.

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами Европейского Союза о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в эти европейские страны Европейского Союза был по сути сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - заявил Кулеба.

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При этом глава МИД напомнил, что это лишь один из потенциальных источников поставок вакцин в Украине.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины. И что касается либерализации рынка вакцин, то, безусловно, мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела", - сказал Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что единственное исключение составляет вакцина Sputnik V, производимая Российской Федерацией. "Поскольку Россия превратила ее в гибридную оружие и инструмент политического влияния", - подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

От начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине было утилизировано 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) из 500 тысяч, которые завезли в страну.

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Автор: Виталий Саенко