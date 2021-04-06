В Оксфордском университете ждут решения регулятора / Иллюстрация REUTERS
В Великобритании приостановили испытания британо-шведской вакцины AstraZeneca на детях.
Читайте такжеРегулятор ЕС признал связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбовОб этом сообщает Sky News.
Сейчас регулятор исследует возможную связь между прививкой и случаями тромбоза у взрослых.
Представитель Оксфордского университета рассказал, что во время исследований проблем не возникло.
Но они ожидают дополнительную информацию от Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA).
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- В марте европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram