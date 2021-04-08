Испания будет вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca только людям старше 60 лет после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между прививкой и образованием тромбов.
Читайте такжеВ Британии не советуют давать вакцину AstraZeneca людям до 30 летОб этом пишет REUTERS.
«Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня только люди старше 60 лет будут вакцинированы AstraZeneca», - сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас на пресс-конференции.
Сегодня будет принято решение о том, вводить ли вторую дозу вакцины людям, которые уже получили первую.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- В марте европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
- В апреле EMA подтвердило появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca.
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