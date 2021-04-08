Будет принято решение о том, вводить ли вторую дозу вакцины людям, которые уже получили первую.

Испания будет вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca только людям старше 60 лет после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между прививкой и образованием тромбов.

Читайте такжеВ Британии не советуют давать вакцину AstraZeneca людям до 30 летОб этом пишет REUTERS.

«Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня только люди старше 60 лет будут вакцинированы AstraZeneca», - сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас на пресс-конференции.

Сегодня будет принято решение о том, вводить ли вторую дозу вакцины людям, которые уже получили первую.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

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Автор: Людмила Жерновская