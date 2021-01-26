Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Украина готова к получению вакцин от COVID-19, подготовлена логистика для их безопасного хранения и транспортировки.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.
Шмыгаль отметил, что правительство продолжает готовить медицинскую систему для быстрого развертывания кампании по вакцинации.
"В первую очередь, это касается логистической составляющей, формирования маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирования бригад, которые будут проводить прививки", - рассказал он.
Премьер-министр добавил, что определены были ответственные на местах, процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения.
"Государство готово к получению вакцин. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки. Есть полные расчеты по обновлению холодовой цепи. Сформирована потребность в холодильниках, термобоксах, инструментах контроля, соблюдения температур", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Украина имеет возможность для хранения логистики транспортировки к пунктам прививки вакцины, которую необходимо хранить при температуре -80 градусов.
Для этого, в первую очередь, будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании.
При этом для транспортировки и хранения вакцин с цепью 2-8 градусов достаточно имеющихся государственных мощностей.
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