Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина, не будут подпадать под экспортный запрет.

Европейский Союз ввел экспортный контроль за вакцинами от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В частности, сегодня ЕК ввела в действие требование, что экспорт вакцин от COVID-19 за пределы Евросоюза обусловливается необходимостью выдачи разрешения странами-членами ЕС. Эта мера связана с усилием для обеспечения своевременного доступа граждан стран-членов ЕС к вакцинам и из-за отсутствия прозрачности в экспорте вакцин.

При этом в список стран, которые будут при определенных условиях освобождены от требований экспорта, попала и Украина среди других более 90 стран.

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина, не будут подпадать под экспортный запрет, сообщает УП.

"ЕС исключил из этой схемы поставок вакцины для гуманитарной помощи или для стран, находящихся в программе COVAX, а также наших соседних стран", - отметили в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Защита здоровья наших граждан остается нашим первоочередным приоритетом и мы должны ввести в действие необходимые меры по обеспечению достижения этой цели. Эта открытость и механизм предоставления разрешения являются временными, и мы, безусловно, продолжим подтверждать наши обязательства в отношении стран с низким и средним уровнем дохода".

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии по направлению «Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг» Валдис Домбровскис заявил, что указанный механизм предоставления разрешения на экспорт вакцин предусматривает широкий ряд исключений для соблюдения Евросоюзом обязательств по оказанию гуманитарной помощи и защиты для поставки вакцин для соседних с ЕС стран, и тех стран, которые нуждаются в помощи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Контроль экспорта вакцин: как и сколько он будет работать

В ЕС заявляют, что экспортный контроль не является блокированием экспорта вакцин. Механизм контроля коснется экспорта вакцин в рамках специального заблаговременного соглашения о закупке вакцин.

Экспорт будет регулироваться двумя требованиями: сначала необходимо будет подавать заблаговременное извещении о намерении приобрести вакцину, а затем ожидать разрешения продажи вакцины до того момента, как вакцины будут отправлены за пределы ЕС.

Этот контроль экспорта будет действовать с 30 января по 31 марта 2021 года.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Виталий Саенко