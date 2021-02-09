В ЕС изучают возможности обеспечить Украине своевременный доступ к вакцине от коронавируса.

Европейская комиссия готова помочь Украине бороться с дезинформацией со стороны Российской Федерации относительно вакцинации от коронавирусной инфекции.

Читайте такжеМинздрав предлагает новую модель карантина: когда введут и каким он будетКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдис Домбровскис во время дебатов в Европе, посвященных Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

"Мы изучаем варианты, чтобы помочь Украине получить своевременный доступ к вакцинам", - подчеркнул Домбровскис.

Он напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцин производства Pfizer/BionTech, и в течение первой половины этого года от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

"Мы рассчитываем увидеть, что вакцинация в Украине начнется в течение этого месяца, однако мы обеспокоены влиянием российской дезинформации о процессе вакцинации в Украине и готовы помочь бороться с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцин", - подчеркнул Домбровскис.

Отдельно он напомнил, что ЕС помогает Украине противодействовать COVID-19, выделив более 190 миллионов евро.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, также США будут помогать Украине противостоять российской дезинформации против вакцинирования от коронавирусной болезни.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин 8 февраля заявила, что пророссийские политики в Украине подпитывают ложную информацию против вакцинации.

"Мы будем сотрудничать для того, чтобы противодействовать дезинформации. Украина сейчас встает перед соответствующими фабрикациями и, к сожалению, политики, которые поддерживают российские силы, начинают распространять недоверие к вакцинации, что подрывает в целом способность сферы здравоохранения", - сказала Квин.

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Автор: Виталий Саенко