У переболевших появляется иммунитет на срок до шести месяцев.

Заражение коронавирусом через вакцину против него невозможно, поскольку вирус не может существовать в мышце.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире "Громадського радио".

"Вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, потому что она не содержит живого вируса. В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем инфицироваться вследствие вакцинации", - заверила она.

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Она также призвала тех, кто уже переболел, не быть беспечными: иммунитета обычно хватает на 3-6 месяцев, далее он начинает снижаться.

"Наличие иммунитета также не предполагает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно", - подчеркнула врач.

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Автор: Юрий Годован