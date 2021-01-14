Министерство здравоохранения сорвало закупку вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 американской разработки мирового производителя Serum Institute of India.
Об этом в статье для УП. Жизнь пишет депутат от "Голоса" Александра Устинова.
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"Именно с Serum Institute of India – крупнейшим мировым производителем вакцин, вело переговоры государственное предприятие "Медицинские закупки", и было уже на финальном этапе подписания договора, который отменил Минздрава. Вакцину именно этого производителя закупали для COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19", – пишет Устинова со ссылкой на предоставленный ответ на депутатский запрос.
По ее словам, NVX-CoV2373 стоила бы в 5 раз дешевле, чем заказанная Украиной китайская вакцина Sinovac, которую "ни одна страна ЕС не приобрела".
"Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупке сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены в $2, $8,5 и $12 за дозу", – объясняет депутат.
Устинова продолжает, что в условиях регистрации только одного производителя другой вакцины украинцам приобрести не удастся. Депутат утверждает, что к регистрации допустили только еще одну – "Спутник V" от России.
Вакцины от коронавируса в Украине: что известно
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.
- Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
- Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
- 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.
- Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
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