В Дании намерены отказаться от вакцины AstraZeneca / фото REUTERS
Дания намерена полностью отказаться от вакцины для борьбы с коронавирусом компании AstraZeneca.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датские СМИ.
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Как сообщается, Дания приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.
Информация об отказе от вакцины датскими властями пока не подтверждена, но на сегодня была объявлена пресс-конференция о вакцине AstraZeneca.
Проблемы с вакциной от коронавирусаAstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- В середине марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
- 7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca. В частности, речь идет о случаях образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови. Однако в EMA отметили, что преимуществ у препарата больше, чем рисков.
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