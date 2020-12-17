Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина рассчитывает получить вакцину с конца первого квартала до конца первого полугодия 2021 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
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По словам Степанова, вакцинация является лучшим способом преодоления COVID-19.
«Сразу после создания глобальной инициативы COVAX (Всемирная инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19 - УНИАН) Украина сразу присоединилась к этой инициативе на получение соответствующего количества вакцин. В результате переговоров мы договорились, что получим 8 млн доз в рамках этой инициативы, и мы практически уже завершили подписание всех документов. Были поданы соответствующие заявки, и мы получили одобрение этой заявки», - сообщил он.
По словам министра, согласно инициативе COVAX «эти 8 млн доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года - мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы можем обеспечить соответствующую вакцинацию не менее - 4 млн наших граждан. Из 8 млн доз один человек получает две дозы».
Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах разработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Ранее говорилось, что только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.
- Как сообщал УНИАН 15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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