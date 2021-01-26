Слабые вакцины или промедление со второй прививкой могут способствовать распространению вируса или развитию у него устойчивости к вакцинам.

Ученые заявили, что слабые вакцины против коронавируса могут способствовать мутациям COVID-19.

Использование слабых вакцин или же промедление со второй прививкой могут иметь прямо противоположный эффект, пишет DW в своем материале.

Вирусолог Эндрю Рид из Университета Пенсильвании в своем исследовании на куриных вирусах еще в 2001 году доказал, что слабые вакцины при определенных обстоятельствах даже способствуют развитию опасных штаммов вируса.

Именно поэтому существует критика против более поздней второй прививки, как это сейчас делают в Великобритании и, возможно, вскоре будут делать в США. Таким образом хоть и удается обеспечить первичной защитой большее число людей, но в них не вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ. Организм борется с опасными штаммами дольше, и вирус, таким образом, имеет больше времени, чтобы защититься от гибели вследствие вакцинации. А если таким вирусом инфицируется человек, которому еще не была сделана прививка, то последствия могут быть плохими.

Вирусолог Флориан Краммер из частного университета ISMMS в Нью-Йорке предупреждает, что широкая практика запоздалого второй прививки может способствовать появлению многомиллионного пула людей, которые хоть и имеют достаточно антител, чтобы замедлить распространение вируса и не заболеть самим, впрочем, недостаточно, чтобы уничтожить вирус. Это может создать идеальные условия для вакцинорезистентных штаммов вируса.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН