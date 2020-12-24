В Украине ожидают вакцину от коронавируса в марте / иллюстрация REUTERS

"Не нужно расхолаживаться": врач спрогнозировал, поможет ли вакцина 

Вакцинация от коронавируса является лишь одним из компонентов борьбы с COVID-19. Нужно продолжать придерживаться противоэпидемических правил - носить маски и не забывать о мытье рук и социальной дистанции.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Юрий Жигарев. Он уверен, что сама только вакцина не решит проблему.

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"Я хочу сказать, что не нужно расхолаживаться. Я слышу от некоторых пациентов и даже врачей, что вакцина придет и нас спасет. Нужно понимать, что вакцина - только одна из комплекса противоэпидемических мер, и если мы будем надеяться только на вакцину и не будем мыть руки, носить маски, принимать другие меры, — мы не сможем только с одной вакциной преодолеть эту ситуацию", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

  • Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
  • Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
  • Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
  • В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
  • 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
  • И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
  • В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных. Предварительно, вакцина должна появиться в Украине в марте.

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Автор: Андрей Василюк