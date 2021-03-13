Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca объявила о новых задержках поставок своей вакцины против COVID-19 Евросоюзу из-за экспортных ограничений.
Читайте такжеAstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки своей вакциной Компания намеревалась поставить 30 млн доз вакцины в первом квартале и 70 млн — во втором.
«AstraZeneca с сожалением объявляет о задержках в запланированных поставках вакцины от COVID-19 в Евросоюз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, передает kommersant.
AstraZeneca решила задействовать свои центры по производству за пределами ЕС, чтобы обеспечивать поставки в 27 государств союза, но столкнулась с проблемами при экспорте вакцин. «К сожалению, экспортные ограничения приведут к сокращению поставок в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале»,— заявили в компании.
В середине января, сразу несколько стран ЕС пожаловались на задержку в поставках вакцин от AstraZeneca. Компания объяснила срывы поставок в ЕС отставанием от графика производства на два месяца и опровергла информацию о продаже вакцины в другие страны по более выгодной цене.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.
- Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
- В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.
- Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.
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