В Украину прибыла первая партия вакцины.

Сразу после растаможки вакцина от Covid-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield) будет отправлена в регионы.Читайте такжеУкраинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса со следующей недели

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу будет отправлена в регионы, чтобы мы начали делать прививки в соответствии с первым этапом вакцинации", - подчеркнул глава Минздрава.

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Украину: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско - шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: Леся Лещенко