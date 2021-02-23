Вакцину вскоре отправят в регионы / фото REUTERS
Сразу после растаможки вакцина от Covid-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield) будет отправлена в регионы.Читайте такжеУкраинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса со следующей недели
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу будет отправлена в регионы, чтобы мы начали делать прививки в соответствии с первым этапом вакцинации", - подчеркнул глава Минздрава.
Первая партия вакцины в полмиллиона доз получена / фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Первая партия вакцины в полмиллиона доз получена / фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Украину: что известно
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско - шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
Вакцина от коронавируса прибыла в Украину
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