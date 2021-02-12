Академик убежден, что в ближайшее время предотвратить вторую волну не получится.

Директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комисаренко считает, что в Украине ожидается вторая волна заболеваемости COVID-19.

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По его словам, есть возможность, что в скором времени начнётся вторая волна заболеваемости коронавирусом.

"Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море - нам нужно во много раз больше", - отметил Комисаренко.

Академик убежден, что в ближайшее время предотвратить вторую волну не получится.

"Вторую волну укротить мы не успеем. Чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз", - подчеркнул он.

Вакцинация от коронавируса: что будет происходить в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: УНИАН