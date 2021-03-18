По словам президента, пока Украина не получила существенной поддержки по поставкам COVID-вакцин от Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в конце марта поставку вакцины от COVID-19 от китайского производителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

«Мы боремся за увеличение поставок количества вакцин. Есть несколько контрактов. Ждем в конце марта поставку вакцины нашего китайского партнера. Также ждем подписания контракта с поставщиком Pfizer, окончательные сроки получим в ближайшее время», - заявил он.

Однако, по словам президента, пока Украина не получила существенной поддержки по поставкам вакцин от COVID-19 от Евросоюза. «Понимаем, что это сложная ситуация во всем мире. Претензий у нас никаких нет, поэтому добываем все, что можем, для того, чтобы привито украинское население», - добавил он.

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Глава государства отметил, что украинские медики делают прививки от COVID-19 профессионально и очень осторожно, поэтому летальных случаев в Украине нет.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.

17 марта Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca.

По состоянию на 18 марта с начала кампании по вакцинации в Украине привито 81 тыс. 755 человек, из них получили 1 дозу – 81 тыс. 754 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

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Автор: Константин Гончаров