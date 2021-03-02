Сейчас мужчина находится дома, он жалуется на ухудшение самочувствия.

Две разные вакцины от коронавируса - Pfizer и Sinovac - случайно сделали 58-летнему музыканту из Сербии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, в конце января мужчина получил американо-немецкую прививку. И через месяц пришел за второй дозой. Пока говорил с врачом, медсестра быстро сделала укол и сказала:"эта китайская вакцина - просто супер". Мужчина удивился и возмутился. А медики, поняв ошибку, не хотели выдавать сертификат о вакцинации.

В конце концов мужчина получил документ, но четыре часа провел в больнице, пытаясь выяснить, что ему делать. И в конце концов ушел домой ни с чем.

Сейчас мужчина чувствует себя не очень и говорит, что немного напуган. Каждый день ему звонят из Минздрава, чтобы узнать о самочувствии.

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Автор: УНИАН