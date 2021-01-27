Там считают, что во второй половине 2021 года вакцина от коронавируса будет более доступной.

В Украине после получения вакцины против коронавируса начнется первый этап вакцинации от COVID-19. Делать прививку будут мобильные бригады, которые будут выезжать по адресу, или можно будет самому пойти в специализированный кабинет.

Читайте такжеУкраина сейчас не может использовать вакцины от коронавируса: в Раде объяснили, почемуОб этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19", передает ТСН.

"Мы должны понимать, что кабинеты прививок, которые массово открывались, к примеру, в Берлине в Израиле, здесь вопрос опять же в получении первой большой партии с температурой хранения -80 градусов и по технологиям, которые ранее никогда не использовались в кампаниях иммунопрофилактики. Поэтому все делали эти центры, приближая их к большим складам, где хранятся иммунобиологические препараты на долгосрочный срок. В дальнейшем есть плюсы и минусы таких компаний", - пояснил Ляшко.

По его словам, Украина учла эти критерии, а также опыт зарубежных стран, поэтому в Минздраве считают, что в Украине следует начинать компанию через кабинеты прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

"Параллельно с этим будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждения здравоохранения, социальные учреждения, в организованные коллективы - это могут быть школы, крупные предприятия и т. п., где будет четкий список, определенное количество доз и как работать. На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - рассказал Ляшко.

Ляшко добавил, что люди будут иметь возможность узнать, где ближайший к их месту жительства пункт вакцинации, прийти туда и сделать прививку. Он отметил, что это достаточно позитивная вещь для пожилых людей.

В то же время он выразил мнение, что во второй половине 2021 года препаратов от коронавируса на рынке будет значительно больше и их цена будет меньше. Это, по его словам, позволит вакцинировать большее количество людей.

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Автор: УНИАН