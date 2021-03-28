Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине могут ожидать поставки всех эффективных зарегистрированных вакцин.

Украина может заключить договоры о поставках вакцин американского производителя.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

При этом министр не предоставил деталей, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

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"Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и о сроках поставок определенных вакцин. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. С лета прошлого года", - сказал Степанов.

Он добавил, что во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставить препараты в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.

Вместе с тем Степанов не уточнил, о какой именно американской вакцине идет речь: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - добавил он.

Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Виктория Токарева