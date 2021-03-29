Это 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз препарата Pfizer.

Поставка в Украину первой партии вакцин против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается к 15 апреля.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Первую поставку в рамках COVAX – 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцин Pfizer - мы ожидаем к 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от инициативы COVAX. То есть первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие две-три недели», - сказал министр.

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«Согласно той информации, которую мы имеем от COVAX, то в целом в сроки до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин», - отметил он.

Кроме того, Степанов напомнил, что в целом Украина в рамках этой инициативы должна получить 8 млн доз препарата.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Константин Гончаров