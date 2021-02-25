Максим Степанов сообщил, что ввезенная в Украину первая вакцина CoviShield, которую разработали Oxford/AstraZeneca, имеет эффективность от 70 до 80%. Это означает, что такой процент привитых не заболевают COVID.

Конечный механизм действия всех вакцин против COVID-19 одинаковый - сформировать у человека иммунитет, отличается лишь технология изготовления препаратов, поэтому не стоит ожидать вакцину только определенного производителя, считая, что другие хуже.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Ранок з Україною", информирует пресс-служба Минздрава.

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«Ведется очень много разговоров о побочных эффектах, но они есть у всех вакцин - и у Pfizer, и у AstraZeneca. И они всегда будут, потому что вакцина - это иммунобиологический препарат. Побочные эффекты могут быть различными. Может появиться покраснение на месте прививки, может повыситься температура. Такие же явления наблюдаются, когда мы делаем прививки от гриппа», - отметил Степанов.

Совместно с ведущими инфекционистами Украины Минздрав будет предоставлять подробные разъяснения обо всех возможных побочных действиях вакцин, чтобы общество было максимально информировано.

По словам Степанова, ввезенная в Украину первая вакцина, разработанная Oxford/AstraZeneca (CoviShield), имеет эффективность от 70 до 80%. Это означает, что такой процент привитых не заболевают COVID. Определенное количество привитых может инфицироваться, но перенесет болезнь легко или даже без симптомов, независимо от возраста или сопутствующих заболеваний.

«Это как с ветрянкой - все знают, что в детском возрасте болезнь переносится легче, а другое дело - в возрасте после 30 лет, когда уже нет иммунного ответа организма. Когда вы делаете прививку от гриппа, вы можете потом заболеть, но это будет совершенно иное течение болезни, и чувствовать вы себя будете по-другому», - подчеркнул министр.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании «Oxford» и «AstraZeneca» (торговое название «CoviShield»). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украине из Индии прибыла первая партия вакцины «CoviShield».

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививки сделали 159 медработникам.

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Автор: Леся Лещенко