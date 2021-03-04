1 марта мобильное приложение «Дія» и одноименный портал госуслуг открыли запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что список граждан, желающих вакцинироваться от COVID-19, будет сформирован в течение ближайших недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной году работы правительства.

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Он напомнил, что создан портал, на котором можно записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.

«Вчера на вечер более 100 тысяч желающих записались. Очень активно люди регистрируются, все возрастные группы ... Надеюсь, что в ближайшие недели мы получим глобальный список людей, которые хотят вакцинироваться, и будем им управлять и пользоваться с точки зрения проведения глобальной кампании вакцинации», - сказал глава правительства.

Запись на вакцинацию от коронавируса

1 марта мобильное приложение 1 марта мобильное приложение «Дія» и одноименный портал госуслуг открыли запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19.

Согласно внутреннему алгоритму записи, сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua или в приложении, после чего в разделе «Услуги» выбрать пункт «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

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Автор: Леся Лещенко