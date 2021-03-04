Эксперты должны оценить эффективность вакцины российской вакцины от коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) начало процесс экспертизы российской вакцины "Спутник-V".

Об этом сообщает DW.

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Эксперты ЕАЛС должны оценить эффективность вакцины российской вакцины. Согласно исследованиям, вакцина "Спутник-V" стимулирует образование антител против вируса и может помочь защитить от COVID-19.

Как сообщается, несмотря на начало этой процедуры, российский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛС с просьбой о разрешении на применение "Спутник-V" в ЕС.

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Автор: УНИАН