Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) начало процесс экспертизы российской вакцины "Спутник-V".
Об этом сообщает DW.
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Эксперты ЕАЛС должны оценить эффективность вакцины российской вакцины. Согласно исследованиям, вакцина "Спутник-V" стимулирует образование антител против вируса и может помочь защитить от COVID-19.
Как сообщается, несмотря на начало этой процедуры, российский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛС с просьбой о разрешении на применение "Спутник-V" в ЕС.
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