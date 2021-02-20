Реальный возраст женщин правоохранители узнали, проверив водительские удостоверения.

В округе Орандж (штат Флорида, США) 33-летняя и 44-летняя американки замаскировались под бабушек, чтобы вне очереди получить заветные вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Washington Post.

На них обратили внимание во время получения второй дозы. Женщины надели шляпки, очки и перчатки. Реальный возраст женщин правоохранители узнали, проверив водительские удостоверения. Женщинам пока не предъявили никаких обвинений, но в вакцине им отказали. После инцидента в пункте вакцинации усилили контроль, сами женщины извинились за поступок.

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«Это самый горячий товар, который существует сейчас, поэтому мы должны быть очень осторожными», - заявил директор департамента здравоохранения округа Рауль Пино.

Штату выделили 3,4 миллиона доз, вакцинируют там пока только людей старше 65 лет. Всего людям ввели уже более 2,5 миллиона первых доз.

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Автор: УНИАН