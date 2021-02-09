Сейчас в Украине проходят совместные учения 50 мобильных бригад для вакцинации.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что на следующей неделе планируют завершить верификацию списков лиц, которые будут привиты от COVID-19 первой партией вакцины, которая поступит в рамках инициативы COVAX.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«По поводу верификации списков, которые есть, сейчас верификация еще продолжается, потому что это довольно длительный процесс. Мы надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен до конца по всем областям Украины. Сейчас мы фокусируемся преимущественно на количестве вакцин, которые придут в рамках первой волны COVAX - 117 тыс. доз, то есть это 58,5 тыс. человек будут вакцинированы в первую очередь», - заявил он.

В целом, по словам Кузина, кампания по вакцинации довольно сложный логистический процесс, который будет проходить постепенно - и сам процесс подготовки к вакцинации, и ее запуск. «Сейчас проходит процесс подготовки мобильных бригад, которые будут непосредственно работать на уровне областей», - добавил он.

По словам Кузина, 5 февраля началось совместное обучение 50 мобильных бригад, которое продлится до 11 февраля. Проводит Центр общественного здоровья, ВОЗ и офис ЮНИСЕФ. «Это обучение не только о том, как обеспечить проведение кампании по вакцинации, но это и процесс обучения для региональных координаторов. На уровне каждой области уже определено лицо. Таких сейчас 33 по Украине в целом, которые сейчас отвечают за так называемое микропланирование - за верификацию списков, за уточнение маршрутов. Такое обучение сочетается с обучением координаторов - то есть на уровне каждой области есть ответственное лицо, которое непосредственно поможет распланировать маршруты, чтобы это было максимально быстро, эффективно и не вызывало никаких сложностей», - заявил он.

Также Кузин отметил, что следующим этапом будет подготовка следующей когорты мобильных бригад.

«В рамках нашего плана - это 350 мобильных бригад (около 2,5 тыс. человек), которые мы должны научить. Скорее всего, мы будем использовать принцип хаба, когда на уровне области будем брать или высшее учебное медицинское учреждение или это будет учреждение медсестринства, и на его базе будет проводиться обучение для большего количества людей», - сообщил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров