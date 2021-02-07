В частности, российские пропагандисты распространяют в соцсетях ссылки на новости, где сообщалось о смерти людей якобы из-за прививки американскими вакцинами.

Россия ведет пропагандистскую кампанию против вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 производства американских компаний Moderna и Pfizer

Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает The New York Times.

Развернутая информационная кампания прежде всего направлена на страны Восточной Европы и Латинской Америки.

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Главными пропагандистами выступают российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today. В новостях стараются внушить недоверие к американским вакцинам, в свою очередь активно рекламируя российскую вакцину Спутник V.

Они манипулируют информацией и вырывают ее из контекста. Кроме этого, российские СМИ разместили в соцсетях Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами.

В Госдепартаменте США уже заявили, что действия российской пропаганды подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии.

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Автор: УНИАН