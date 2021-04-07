По словам Кличко, власти Киева продолжают вести переговоры с производителями о прямой закупке вакцины от COVID-19.

Власти Киева продолжают вести переговоры о прямой закупке вакцины от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что сегодня большой дефицит вакцин в мире, в первую очередь производители поставляют свою продукцию странам, которые ранее законтрактовали вакцины. И происходит это на государственном уровне.

«Городам же отдельно очень сложно вести переговоры. Но мы это делаем, чтобы обеспечить прививки, в первую очередь, столичных медиков и категорий, которые первыми нуждаются в вакцинации», - сказал Кличко.

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Обещания Кличко закупить вакцину для Киева

22 января Кличко заявил о готовности города закупить вакцину против СOVID-19 за средства городского бюджета. Речь шла о том, чтобы приобрести 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян. Тогда мэр Киева сказал, что столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцин. По его словам, в первую очередь будут защищать наиболее уязвимые категории населения: врачей, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортников, специалистов сферы ЖКХ, полиции, спасателей.

5 марта Кличко заявил, что планирует вакцинироваться от COVID-19 препаратом, который будет закуплен непосредственно городом. Он выразил надежду, что уже в ближайшие недели столица получит вакцины, которые закупает за средства городского бюджета.

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Автор: Денис Прядко