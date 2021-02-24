На первом этапе прививки от коронавируса получат 3 тыс. 657 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.

Киевщина сегодня получила 16 тыс. 600 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

«Сегодня, 24 февраля, Киевская область получила 16 тыс. 600 вакцин Oxford/AstraZeneca. Соответственно в этот же день в области стартует и прививочная кампания. Начнется она на базе Броварской многопрофильной клинической больницы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в области в первую очередь провакцинируют работников мобильных бригад по иммунизации. В дальнейшем на первом этапе прививки от коронавируса получат 3 тыс. 657 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.

Как отметила профильный заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак, в Киевской области для вакцинации на первом этапе задействованы 23 мобильные бригады по иммунизации. Именно они и проведут прививки медицинским работникам из 27 госпитальных баз.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Дмитрий Хилюк