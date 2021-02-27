Эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 11 марта сертифицирует вакцину от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson.

Ранее EMA заявляло, что зарегистрирует препарат до середины марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Если это произойдет, то вакцина Johnson & Johnson станет четвертой по счету, получившей допуск на применение в Евросоюзе.

Также вакцину от Johnson & Johnson планируют зарегистрировать в США. Федеральный регулятор США сообщил, что планирует быстро одобрить использование однокомпонентной вакцины от COVID -19, разработанной компанией Johnson & Johnson.

Соответствующее решение может быть принято уже в субботу, сообщает Голос Америки.

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Ранее в пятницу консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA), проанализировала результаты тестов вакцины и рекомендовала ее к использованию для людей в возрасте 18 лет и старше, поскольку преимущества использования вакцины перевешивают риски.

В отличие от двухдозовых вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, вакцина Johnson & Johnson имеет только один компонент, ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее будет легче распространять.

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Тесты, в которых приняли участие 44 тыс. человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%: у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%. Однако эксперты призывают не придавать этому слишком большого внимания, поскольку тесты Pfizer и Moderna были проведены до появления «бразильского», «южноафриканского» и «британского» штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson – тогда, когда эти штаммы получили широкое распространение.

Компания Johnson & Johnson сообщила, что готова немедленно начать поставки вакцины после получения разрешения на ее применение и что способна предоставить 20 млн доз к концу марта.

Вакцина от коронавируса: какие одобрены, и что получит Украина

Ранее в ЕС разрешили применение вакцин от коронавируса производства BioNTech/Pfizer, американской корпорации Moderna и совместной разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках вакцин от коронавируса четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

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Автор: Виктория Токарева