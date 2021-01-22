Какой именно вакциной привился Билл Гейтс - неизвестно.

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, чувствует он себя после прививки прекрасно

«Одним из преимуществ 65-летнего возраста является то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», - написал Гейтс, не уточнив, какой именно препарат использовался для вакцинации.

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Автор: Денис Прядко