Миллиардер отметил, что чувствует себя после прививки прекрасно / фото Билл Гейтс/Twitter
Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, чувствует он себя после прививки прекрасно
«Одним из преимуществ 65-летнего возраста является то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», - написал Гейтс, не уточнив, какой именно препарат использовался для вакцинации.
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