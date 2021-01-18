Вакцина компании Moderna угодила в скандал из-за появления аллергических реакций.

Калифорния объявила о намерении приостановить вакцинацию препаратом от COVID-19 компании Moderna, так как после нее появляются аллергические реакции.

Об этом сообщает местный сайт abc7.com, передает «Главред».

С 5 по 12 января в Калифорнию поставили более 330 тысяч доз вакцины Moderna, которые были распределены между 287 поставщиками. Однако после начала вакцинации у некоторых пациентов возникла на нее аллергия. В частности, в одной из клиник зафиксировали около десяти случаев аллергии в первые сутки после вакцинации.

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"Исходя из крайней осторожности... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", – сообщила эпидемиолог Эрика Пан.

Какие именно аллергические реакции наблюдаются у пациентов, которым уже сделали прививки вакциной Moderna, не сообщается.

Что известно о вакцине Moderna

Европейское агентство лекарственных средств дало положительный вывод по вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna.

Американская Администрация продовольствия и лекарств ранее признала вакцину от Moderna безопасной и оценила ее эффективность в 94,5%. На сегодня она уже используется в Соединенных Штатах.

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Автор: Денис Прядко