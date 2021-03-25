Эксперт Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что при текущей скорости вакцинации мобильные бригады и пункты прививок могут делать не более 150 тысяч прививок в сутки.

За 7-13 месяцев в Украине прививки от COVID-19 могут получить от 39% до 65% населения, которые, по данным соцопросов, выразили готовность прививаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации еженедельного анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

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«Вакцинация в мире продолжает расти устойчивыми темпами - каждую неделю мы имеем по полпроцента дополнительно вакцинированного населения по крайней мере одной дозой. По состоянию на сегодня в мире вакцинировано по крайней мере одной дозой вакцины уже 264 млн человек», - сказал он.

«Если мы говорим о Европе, то здесь тоже рост темпов вакцинации происходит стабильными темпами - около одного процентного пункта в неделю - это очень хорошая динамика, и сейчас уже около 11% всего населения Европы вакцинировано по крайней мере одной дозой - это 76 млн человек», - добавил аналитик.

По его словам, безоговорочным лидером по темпам вакцинации в регионе Европы остается Великобритания - здесь уже 42% населения получили по крайней мере одну дозу.

«Британия делает ставку на то, чтобы максимально охватить вакцинацией ровно одной дозой сначала, а потом уже переходить к вакцинации второй дозой. Похожей стратегии придержится Венгрия, где 18% населения вакцинировано по крайней мере одной дозой, но очень малый процент вакцинированных полностью. Похожая стратегия у Финляндии», - отметил он.

Ганиченко напомнил, что с прошлой недели Украина также начала реализовать такую стратегию, когда время между введением первой и второй доз вакцины увеличено с одного до трех месяцев.

«Если мы посмотрим на большие страны Европы с населением в 10 млн и более, Украина входит в ТОП-5 стран, в которых наихудшая ситуация. У нас в стране уже месяц продолжается вакцинация... Сейчас мы видим, что в Украине уже превышены темпы вакцинации в России по состоянию на конец первого месяца вакцинации в России и, возможно, дальше мы выйдем на темпы Италии во втором месяце вакцинации», - добавил он.

По словам Ганиченко, если посмотреть на количество запланированных прививок, то отставание от планового темпа составляет 5 дней.

«Однако сейчас темпы вакцинации растут, и уже со вчерашнего дня было превышение запланированного максимального значения на март в 18 тысяч введенных доз в сутки. К концу месяца Украина может ввести уже 300 тысяч доз вакцин против SARS-CoV-2», - отметил эксперт.

Согласно данным различных опросов общественного мнения, от 39% до 65% украинцев готовы вакцинироваться, а это от 15 до 25 млн человек.

Ганиченко добавил, что в Украине 572 мобильные бригады в среднем проводят около 50 прививок в сутки, а предусмотренные в «дорожной карте» вакцинации 4 тыс. 250 пунктов вакцинации планово должны делать по 30 прививок в сутки. Однако, по словам аналитика, пока нет достаточно данных для оценки фактического количества прививок, сделанных в сутки, поскольку вакцинация в пунктах прививок началась только 22 марта.

По словам эксперта, при текущей скорости вакцинации мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить не более 150 тысяч прививок от коронавирусной болезни в сутки. То есть максимальный показатель прививок в месяц составляет 3,5 млн введенных доз.

«Если вводить только одну дозу разным людям, то в Украине это будет продолжаться с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью - от четырех до семи месяцев. Если говорить о введении второй дозы через три месяца - то этот диапазон увеличивается и составляет от 7 до 13 месяцев. В зависимости от количества готовых вакцинироваться (от 15 до 25 млн человек), Украине с плановой мощностью понадобится от 7 до 13 месяцев», - отметил он.

Эксперт пояснил, что если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация всех желающих до конца 2021 года выглядит достаточно реальной, но если готовых прививаться больше, то необходимо либо усиливать мощности, либо ежесуточно делать больше прививок.

По данным Минздрава, количество прививок, которые будут делать мобильные бригады, будет увеличиваться в дальнейшем при переходе к более поздним этапам вакцинации, начиная с третьего этапа. Скорость вакцинации может достичь 80 привитых лиц в сутки каждой мобильной бригадой.

«С текущей скоростью, по нашим расчетам, Украине необходимо от 7 до 13 месяцев на вакцинацию всех желающих. Теоретически Украина сможет вакцинировать в 2021 году всех желающих, если запланированные скорости и количество ресурсов будут соблюдены», - резюмировал Ганиченко.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививку получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. Для получения иммунитета человек должен получить две дозы этой вакцины.

С начала прививочной кампании привились 155 тыс. 587 человек, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

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Автор: Константин Гончаров