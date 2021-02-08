Украина договорилась о поставке вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках вакцин от коронавируса четырех производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцины получат наши медики, военные и нацгвардейцы», - сказал он.

Президент напомнил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале получит партию вакцин от Pfizer/BionTech.

«Также сегодня я буду говорить с главой компании Pfizer, первую часть вакцин мы получим. Также мы говорим с Serum Institute (индийская фармкомпания - УНИАН) ... Я боюсь о чем-то говорить, пока вакцины к нам не пришли, но договоренность у нас есть. Действительно, мы должны получить миллион (доз вакцин от COVID-19 - УНИАН) в феврале, если не будет никаких торможений с обеих сторон, потому что вы знаете что такое бюрократия», - отметил он.

Кроме того, Зеленский напомнил относительно договоренности о поставках вакцин с китайским производителем Sinovac, с компанией AstraZeneсa. По его словам, ведут переговоры и есть договоренности с Великобританией, с США.

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«Сейчас напряженное время - февраль, март ... потом будет легче. Мое отношение - мы должны предоставить всем украинцам возможность (вакцинироваться против COVID-19 - УНИАН) согласно Конституции Украины...», - сказал президент.

«Социология говорит, что где-то 50% не верит в целом в COVID-19 - такие атеисты», - добавил глава государства.

Вакцина для Украины: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Сегодня, 8 февраля, Зеленский заявил о намерении сделать прививку от COVID-19, чтобы на личном примере показать людям, что вакцинация важна, безопасна и необходима.

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Автор: Константин Гончаров