Степанов настаивает на том, что поставка в Украину вакцины через компанию-посредника была требованием китайской стороны.

Представители китайского производителя вакцин от коронавируса Sinovac Biotech утверждают, что сотрудничать с «Лекхимом» им рекомендовало украинское правительство, но министр здравоохранения Максим Степанов настаивает, что посредничество «Лекхима» является требованием китайской стороны.

Об этом сообщает Chas News.

В отделе международного сотрудничества китайской иммунобиологической компании Sinovac журналистов заверили, что сотрудничество с компанией «Лекхим» Валерия Печаева при поставках вакцины против коронавируса в Украину было рекомендацией правительства.

"Мы работаем только с правительствами", - сказали в компании.

Впрочем, Степанов настаивает на том, что поставка в Украину вакцины через компанию-посредника была требованием китайской стороны.

«У нас есть соответствующие письма производителя по поводу "Лекхима". Это позиция компании-производителя", - отметил чиновник в комментарии Chas News.

Вакцина от Sinovac для Украины: что известно

Группа фармкомпаний «Лекхим» заключила соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech.

По словам председателя наблюдательного совета компании «Лекхим» Валерия Печаева, препарат для прививки начнут завозить в марте-мае 2021 года. Также он сообщил, что цена будет единой для всех покупателей. «Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны», - пояснил Печаев.

«Лекхим» планирует не только ввозить, но и производить вакцины Sinovac. В 2022 году Украина может запустить производство CoronaVac на украинском предприятии Чао «Лекхим-Харьков». "С 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - поясняет Печаев.

30 декабря ГП «Медицинские закупки Украины» подписало с Sinovac Biotech договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз ее вакцины против COVID-19. Ее будет доставлять компания-посредница «Лекхим». Сотрудничество через "Лекхим" - требование Sinovac Biotech, заявляют в Минздраве.

Степанов заверил, что Украине вернут деньги, если вакцина от Sinovac не будет эффективной на 70%.

В "Медзакупках" заявили, что Минздрав сознательно затянул согласование с другими фирмами закупки вакцины от COVID-19.

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Автор: УНИАН