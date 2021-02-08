Вакцинация на Донбассе будет проводиться препаратом, который можно хранить при температуре от +2°С до +8°С ориентировочно в апреле.

Жителей временно оккупированных территории будут вакцинировать от COVID-19 на третьем этапе ориентировочно в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Относительно вакцинации на оккупированных территориях - люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированных территориях, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории. Но это начиная с третьего этапа», - отметил он.

Ляшко добавил, что для них будет действовать такая же система записи на вакцинацию, как и для всех других украинцев.

По словам главного санитарного врача, жителей временно оккупированных территорий не будут вакцинировать м-РНК вакциной (Pfizer/BioNTech) из-за сложностей с логистикой.

Вакцинация на Донбассе будет проводиться препаратом, который можно хранить при температуре от +2°С до +8°С ориентировочно в апреле.

Вакцинация в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, согласно утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально вакцинировать будут медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров